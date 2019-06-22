Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor'un olağanüstü genel kurulunda Ramazan Kaçar başkan seçildi.

Serik Belediyespor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu belediye toplantı salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Muhammet Konur'un yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündemde yer alan maddelerin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından konuşan Kulüp Başkanı Ali Aksu, "Profesyonel ligde ilk yılımız olmasına rağmen, başarılı bir sezon geçirdik. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

Tek listenin katıldığı seçimde Serik Belediyespor'un yeni başkanı avukat Ramazan Kaçar oldu. Yönetim kurulu ise Yusuf Tosun, Cengiz Doğan, Cemal Yıldız, Namık Kemal Kılınç, Mustafa Kara, Hasan Ali Tuncer, Gürsan Konur, Yusuf Yılmaz, Serkan Kasapoğlu, Yusuf Karasu, Çağlar Özçelikler, Nail Kuş, Recep Şamil Yaşacan ile Halil Deligöz'den oluştu. Denetim kuruluna ise Yunus Bankoğlu, Önder Top ve Ali İşlek seçilirken, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASFK) da Namık Kemal Kılınç, Ali İşlek ile Halil Kirli görevlendirildi.

Yeni Başkan Ramazan Kaçar, "Serikspor'umuz uzun yıllar mücadele ettiği amatör ligden, geçen yıl 3. Lige yükseldi. Bu ligde ilk yılında büyük bir başarı elde eden Serik Belediyespor'umuz, 2. Lig'e yükselmek için Adana'da final maçı oynadı. Ancak rakibimize finalde yenilerek 2. Lig'in kapısından döndük. İnşallah önümüzdeki süreçte önce 2. Lig hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Serik bunu başaracak güçtedir. Ben buna inanıyorum. Siz de inanın. Bunu yaparken özellikle belirtmek isterim ki; alt yapıya ve tesisleşmeye büyük önem vereceğiz. Kurumsallaşmak ve profesyonelleşmek ise hedefimiz olacaktır. Bundan, hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da Serik Belediyespor'un kuruluşundan bugüne kadar görev alan tüm başkan ve yöneticilerle takım için ter döken futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti. Başkan Aputkan, "3. Lig'deki ilk yılımızda büyük bir başarıya imza attık. Çıtayı daha da yükselteceğiz. Her zaman yanında olduğumuz Serik Belediyespor'umuza sonsuz desteğimiz sürecek. Serik Belediyespor her şeye layıktır" diye konuştu.

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