Şerife Alperi Onar Galatasaray'da

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, oyun kurucu Şerife Alperi Onar’ı kadrosuna kattı.

05 Ekim 2018, Cuma 23:36 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 23:41
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Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 22 yaşındaki Şerife Alperi Onar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kariyerine Adana BOTAŞ’ta başlayan 1,63 metre boyundaki Şerife Alperi Onar, 2016-17 sezonunda OGM Ormanspor’a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi, genç milli takım formasıyla 2016’daki 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 7 sayı, 3,3 ribaund ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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