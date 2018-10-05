Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 22 yaşındaki Şerife Alperi Onar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kariyerine Adana BOTAŞ’ta başlayan 1,63 metre boyundaki Şerife Alperi Onar, 2016-17 sezonunda OGM Ormanspor’a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi, genç milli takım formasıyla 2016’daki 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 7 sayı, 3,3 ribaund ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı.
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