Serie A'da şampiyonluk kovalayan Inter, Lecce'ye takıldı

Serie A'nın 20. haftasında Inter, Lecce ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

19 Ocak 2020, Pazar 20:27 Son Güncelleme:
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Serie A'da şampiyonluk kovalayan Inter, Lecce'ye takıldı

Serie A'nın 20. haftasında Inter, Lecce'ye konuk oldu. Ettore Giardiniero Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın 72. dakikasında Inter, Alessandro Bastoni ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi ekip, Marco Mancosu’nun golüyle skorda yeniden dengeyi kurdu. Mücadelenin kalan dakikalarında Lecce’nin bir topu direkten dönerken, müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla, iki takım da birer puana razı olurken, şampiyonluk iddiasındaki Inter, Lecce deplasmanından puan kaybı yaşadı ve zirve mücadelesinde yara aldı.


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