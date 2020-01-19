Serie A'nın 20. haftasında Inter, Lecce'ye konuk oldu. Ettore Giardiniero Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın 72. dakikasında Inter, Alessandro Bastoni ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi ekip, Marco Mancosu’nun golüyle skorda yeniden dengeyi kurdu. Mücadelenin kalan dakikalarında Lecce’nin bir topu direkten dönerken, müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla, iki takım da birer puana razı olurken, şampiyonluk iddiasındaki Inter, Lecce deplasmanından puan kaybı yaşadı ve zirve mücadelesinde yara aldı.



