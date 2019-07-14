Seri’de rakip Milan

Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye için yeni girişimlerde bulunmayan Aslan, Fernando’yu ise 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya sattı. Galatasaray, orta sahanın merkezini baştan kuracak. Teknik direktör Fatih Terim, bu bölgeye 3 takviye birden istiyor. Okay’ın yanı sıra bir de defansif yanı kuvvetli önlibero alınması planlanıyor. Bu doğrultuda gündemdeki oyuncu; Jean Michael Seri. Daha önce İngiliz basınında da haber olan Galatasaray-Seri flörtünde somut adımlar atıldı. Cim Bom, Championship’e düşen Fulham’da kariyerine devam etmeyi düşünmeyen Seri için kulübüne 1.5 milyon Euro’luk kiralama teklifi sundu.

Satmak istiyorlar ama...

Fulham’ın önceliği ise Seri’yi satmak... Fakat 27 yaşındaki futbolcunun bonservisine tam 30 milyon Euro istiyorlar ve bu rakamın yarısını bile öneren kulüp henüz yok. İtalyan medyasına göre Milan da Seri için girişimlerde bulunacak. Daha önce ise Roma ile Fildişili yıldızın adı anılmıştı.