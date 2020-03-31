Bu sezon başında mali krizin de etkisiyle kiralık oyuncularla yola çıkan Galatasaray'ı lig sonunda sıkıntılı bir dönem bekliyor. Özellikle de orta sahada... Sarı-kırmızılı ekibin iki başarılı ismi Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın anlaşmaları sona erecek. Galatasaray bu iki oyuncuyla da yoluna devam etmek istiyor ancak Fulham ve Southampton'ın buna çok da sıcak bakmayacakları yolunda haberler geliyor. Özellikle de satın alma opsiyonlarının Galatasaray'da olduğu bir ortamda... Olsa bile yüksek kiralama ücretlerinden bahsediliyor.

LUYİNDAMA ARACI OLACAK

Bu nedenle Galatasaray'ın scout ekibi bonservisi elinde olan ön libero ve 8 numaralarla ilgili bir raporu Fatih Terim'in önüne sundu. Bu isimler arasında Nice'te forma giyen Arnaud Lusamba'nın bir adım öne çıktığı öğrenildi. 23 yaşındaki DR Kongolu oyuncu için Luyindama'dan yardım isteneceği de gelen bilgiler arasında... Lusamba'nın sol açıkta da forma giyebilmesinin Terim'in ilgisini çeken faktörler arasında olduğu ifade edildi. Liglerin başlamasının ardından oyuncu ve menajeriyle görüşmeler start alacak.

LUSAMBA KİMDİR?

Lusamba, 4 Ocak 1997 tarihinde Fransa'nın Metz şehrinde dünyaya geldi. Aslen Kongolu olan futbolcu, orta sahanın göbeğinde yer alıyor ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Profesyonel kariyerine 2014-15 sezonunda başlayan Lusamba, Nancy U19 takımından A Takıma yükselmişti. 2016- 17 sezonunda Nancy takımından 2.5 milyon euro bedelle Nice'e transfer olan Lusamba, 2018-19 sezonunda Belçika ligi ekiplerinden Cercle Brugge'a kiralık olarak gönderildi.

Mart 2019'da yeniden kendi takımı Nice'e dönen oyuncu, 2019-20 sezonu itibariyle kırmızı-siyahlı ekipte 15 müsabakada forma giydi ve 1 gol, 2 asist üretti. Öte yandan Lusamba, 984 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

COMOLLİ PEŞİNDEYDİ

Galatasaray'ın takibe aldığı Lusamba ile devre arası transfer döneminde Fenerbahçe de ilgilendi. O dönem sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli'nin genç oyuncuyla ilgili girişimler yaptığı belirtilmiş ancak sonuç alınamamıştı.