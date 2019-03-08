Serhat Gülpınar: Bu mücadele devam ederse ligde kalacağız

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hakikaten çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Sonuçta Gazişehir takımı da hem kaliteli hem de kadro derinliği olan bir ekip. Biz bugün burada görmek istediklerimizi, almak istediklerimizi fazlasıyla aldık. Takımız bize ileriki haftalar için çok güzel bir mesaj verdi. O yüzden hepsini tebrik ediyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık, hepsine teşekkür ediyorum. Biz bu mücadeleyi gösterdiğimiz sürece bu takımı bu ligde kalacaktır. Ondan şüphemiz yok. Bundan sonraki Adana Demirspor maçıyla birlikte inşallah bir galibiyet serisi başlatıp ligde kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu.