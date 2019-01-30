Serhat Akın sosyal medyadan Tolgay transferini duyurdu

Transfer döneminin bitmesine 48 saatten az bir süre kala Fenerbahçe'de Tolgay Arslan isminin resmiyet kazanması artık an meselesi.
Beşiktaş'la Şener Özbayraklı + 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Sarı-Lacivertliler'de bir dönem forma giyen eski futbolcu Serhat Akın, yakın dostu olduğu Tolgay'la ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Akın, Twitter hesabından ''Tolgay Arslan kardeşim hayırlı olsun'' yazdı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Tolgay Arslan Kardeşim Hayırlı Olsun 🙏🏻💛💙</p>— Serhat Akın (@serhatakin81) <a href="https://twitter.com/serhatakin81/status/1090557425357340673?ref_src=twsrc%5Etfw">January 30, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>