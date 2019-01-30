Serhat Akın sosyal medyadan Tolgay transferini duyurdu

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, yakın dostu olduğu Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiğini sosyal medyadan duyurdu.

30 Ocak 2019, Çarşamba 13:37
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Serhat Akın sosyal medyadan Tolgay transferini duyurdu

Transfer döneminin bitmesine 48 saatten az bir süre kala Fenerbahçe'de Tolgay Arslan isminin resmiyet kazanması artık an meselesi. 

Beşiktaş'la Şener Özbayraklı + 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Sarı-Lacivertliler'de bir dönem forma giyen eski futbolcu Serhat Akın, yakın dostu olduğu Tolgay'la ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Akın, Twitter hesabından ''Tolgay Arslan kardeşim hayırlı olsun'' yazdı.

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