Serhat Akın sosyal medyadan Tolgay transferini duyurdu

Transfer döneminin bitmesine 48 saatten az bir süre kala Fenerbahçe'de Tolgay Arslan isminin resmiyet kazanması artık an meselesi.

Beşiktaş'la Şener Özbayraklı + 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Sarı-Lacivertliler'de bir dönem forma giyen eski futbolcu Serhat Akın, yakın dostu olduğu Tolgay'la ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Akın, Twitter hesabından ''Tolgay Arslan kardeşim hayırlı olsun'' yazdı.