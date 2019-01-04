Serhat Akın, konuk olduğu Radyospor'da en çok merak edilen konuları konuştu. Yıldız isim, Fenerbahçe, transferler, Volkan Demirel, Ersun Yanal ve Ali Koç için açıklamalarda bulundu.

İşte Serhat Akın'ın Radyospor'a yaptığı ve Fenerbahçe'nin transferini de ilan ettiği o açıklamalar...

- Fenerbahçe'nin Volkan'a çok ihtiyacı var. Takımda masaya yumruğunu vuracak adam yok. Volkan sahada, oynasa da oynamasa da, bunu yapar. Tüm takımı ateşler. Volkan'ın affedilmesi çok önemli. Kendisiyle mesajlaştım. Çok mutlu olduğunu söyledi. Problemler her zaman olur, çözmek önemliydi' diyor. İki taraf da çok iyi bir şey yaptı. Aziz Yıldırım olsaydı affedilmezdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fatih Terim'in üstünü çizdiği futbolcular

- Fenerbahçe, Emre Mor'la ilgilenmiyor çünkü problemli, Fenerbahçe'nin en son ihtiyacı sorunlu oyuncu. Ozan Tufan'ın Celta Vigo'ya gitmesi imkânsız. Oynamadı. Türkiye'de büyük takımlara ve Avrupa'ya gitme şansı yok. Anadolu'da bir takıma gidip, yeniden kendini ispatlamalı.

- Fenerbahçe'de bana ihtiyaç varsa, para konuşmadan gelirim. Tesislerde çim biçmek gerekirse onu da yaparım. Direkt gelirim. Başkan Ali Koç'la konuşmam oldu Belçika'da. 2 gün birlikteydik. Orada da beni seviyorlar. Anderletch'te oynadım.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray'dan Kjaer harekatı! 5 milyon Euro

- Bir yönetici tarafından çağrıldım. Locada bekletildim, görüşme olmadı. Ali Koç'un yükü çok ağır. Enkaz devraldı. Çok yoğun. Bir şey yapılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin izleme ekibi yok. Ben bunu yapabilirim. İngilizce ve Almanca biliyorum. Fenerbahçe neden Diagne gibi oyuncuları bulmasın.

- Ersun Yanal, ''Fenerbahçe söz konusu ise gerisi teferruattır'' dedi. Sonrasında sözleşme süresiyle ilgili konuşmaları çok uzatarak Fenerbahçe'ye zaman kaybettirdi. Teknik direktör çok önemlidir; Fenerbahçe formasını ağırlığını bu oyunculara anlatmalı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Aleksandra Balandina'ya 'Come To Fenerbahçe' yağmuru!

- Tolgay Fenerbahçe'ye gelebilir, tam Fenerbahçe'nin istediği oyuncu. Fenerbahçe'de gönlü var. Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'ye gelmek istedi. O dönemde Şenol hocayla, oynatılmadığı için sorun yaşıyordu. Ama ben 'gelme, doğru zaman' değil" dedi. O zaman Beşiktaş'ta kalmalıydı. Şu anda Fenerbahçe'ye gelmeli. Doğru zaman. Ve gelecek.

- Ersun Yanal onu çok istiyor. Jailson toplayıcılık işin yapar, Tolgay önde de oynayabiliyor, iki yönlü, Jailson'la çok iyi ikili olacak. Fenerbahçe, Tolgay'dan küçük çaplı bir kahraman yaratır.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Ünlü kadın güreşçi Toni Storm sosyal medya hesaplarını tek tek kapattı

Haberin fotoğrafları için tıklayın Merve Taşkın'dan kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl pozu



