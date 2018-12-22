Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho'nun adı, bir süredir eski takımı Real Madrid'le birlikte anılıyordu.

İspanyol devinin kaptanı Sergio Ramos ise Dünya Kulüpler Şampiyonası finali öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu iddialara sert çıktı.

32 yaşındaki tecrübeli stoper, Portekizli teknik adamla ilgili soruya "Real'in hocasının kim olacağına karar veren kişi ben değilim." şeklinde yanıt verirken sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mourinho, bizden ayrılalı 5 yıl oldu ama hâlâ onun hakkında konuşuyorsunuz. Burada kupa kazanma şansımız olduğu hâlde gündemimizde hâlâ o var. Bir kaptan teknik direktör konusunda karar vermez."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



