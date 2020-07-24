Sergio Ramos zam istiyor

La Liga devi Real Madrid'in stoperi sadece savunmada değil kupa kazandıran golleriyle de bir efsane haline geldi. 34 yaşındaki savunmacı, sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle zam talep etti. Senelik 15 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu, 1 senelik sözleşme ve 17 milyon Euro'luk kontrat talep etti. Eflatun-Beyazlı ekibin yöneticilerinin, bu sezon 13 golle zirve yapan Ramos'un isteğini kabul edecekleri ileri sürüldü.