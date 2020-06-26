Real Madrid, La Liga’nın 31. haftasında Mallorca’yı 2-0 mağlup ederken, liderliğini de korudu.

Karşılaşma sonrası ise Real’in kaptanı Sergio Ramos, hakemlerin kendilerini kolladığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi ve “Basında çok fazla gürültü var. Çünkü lider yine biziz. Konuşulanlar umrumuzda değil. Hakemlerin önceden belirlenmiş kararlar aldıklarını zannetmiyorum. Liderlik için hakemlere teşekkür etmeliyiz gibi bir algı yaratılıyor. İnsanlar olmayan şeyleri hayal etmeyi bir an önce bırakmalı” dedi.