Sergio Ramos: İnsanlar olmayan şeyleri hayal etmeyi bir an önce bırakmalı

La Liga’nın 31. haftasında Mallorca’yı 2-0 mağlup eden ve liderliğini sürdüren Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, ''Liderlik için hakemlere teşekkür etmeliyiz gibi bir algı yaratılıyor. İnsanlar olmayan şeyleri hayal etmeyi bir an önce bırakmalı” dedi.

26 Haziran 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Sergio Ramos: İnsanlar olmayan şeyleri hayal etmeyi bir an önce bırakmalı

Real Madrid, La Liga’nın 31. haftasında Mallorca’yı 2-0 mağlup ederken, liderliğini de korudu.

Karşılaşma sonrası ise Real’in kaptanı Sergio Ramos, hakemlerin kendilerini kolladığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi ve “Basında çok fazla gürültü var. Çünkü lider yine biziz. Konuşulanlar umrumuzda değil. Hakemlerin önceden belirlenmiş kararlar aldıklarını zannetmiyorum. Liderlik için hakemlere teşekkür etmeliyiz gibi bir algı yaratılıyor. İnsanlar olmayan şeyleri hayal etmeyi bir an önce bırakmalı” dedi.

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