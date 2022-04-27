Yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalan Arjantinli yıldız Sergio Agüero, Manchester City forması giydiği dönemde teknik direktör Pep Guardiola ile yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Mirror'da yer alan habere göre Guardiola'nın takıma ilk geldiği dönemde antrenman konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını belirterek, "Manchester City'de göreve geldiği ilk dönemde bana, 'öyle antrenman yapamazsın' dedi. Ben de ona 'Ama ben böyle antreman yapıyorum, kendi yolumda antrenman yapıyorum. Bana köşeye koşup geri dönmemi söylersen, gidip koşarım, ama kendi yolumda koşarım.' şeklinde cevap verdim. Bu konu nedeniyle sorunlar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın yaşananlardan hoşlanmadığını ve bu nedenle ilk dönemler kendisine forma vermediğine de değinen Agüero, "Bazen bundan hoşlanmadı ve bu yüzden ilk dönemler çok fazla oynama şansı bulamamıştım" dedi.

2011-21 yılları arasında İngiliz ekibinin formasını giyen Agüero, 2021'de Barcelona'ya transfer olmuş ancak yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmıştı.

Arjantinli yıldız Manchester City kariyerinde 390 maça çıkarken, 260 gol ve 73 asistlik performansa imza atmıştı.



