Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Ozan Köprülü sezonun stresini atıyor
Sezonu 3. sırada bitiren ve Trabzonspor'un Avrupa Kupaları cezasının onanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın kurmaylarından Ozan Köprülü zorlu geçen sezonun stresini atıyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Ozan Köprülü tatilin keyfini çıkarıyor. Ligi 3. sırada bitirerek Trabzonspor'un Avrupa Kupaları cezasının onanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın kurmaylarından Ozan Köprülü zorlu geçen sezonun stresini atıyor.
Yorucu bir sezonun ardından soluğu Antalya'da alan Köprülü ailesiyle birlikte vaktini değerlendiriyor. Uzun yıllar Beşiktaş altyapısında görev alan Ozan Köprülü; Kerem, Rıdvan, Kartal ve Erdoğan gibi isimlerin A Takım'da olmasına katkı sağladı.