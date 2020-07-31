Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Ozan Köprülü tatilin keyfini çıkarıyor. Ligi 3. sırada bitirerek Trabzonspor'un Avrupa Kupaları cezasının onanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın kurmaylarından Ozan Köprülü zorlu geçen sezonun stresini atıyor.

Yorucu bir sezonun ardından soluğu Antalya'da alan Köprülü ailesiyle birlikte vaktini değerlendiriyor. Uzun yıllar Beşiktaş altyapısında görev alan Ozan Köprülü; Kerem, Rıdvan, Kartal ve Erdoğan gibi isimlerin A Takım'da olmasına katkı sağladı.