Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz yaz Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Yalçın, arkadaşlarıyla görüntülenmişti. Meraklı bakışların odağında bütün gün şezlongda oturup arkadaşlarıyla sohbet eden Sergen Yalçın'ın, bol bol meyve yemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bir ara şezlongda uyuyan Sergen Yalçın, daha sonra sıcak havada denize girip serinlemek yerine uzanarak dinlenmeyi tercih etmişti.

26 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ

Yalçın, Aslı Turan'dan ayrıldıktan sonra kendisinden 26 yaş küçük Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen yıl Alaçatı'da tatilin tadını çıkaran Yalçın (48) ve Karibskaya (22), ilk kez objektiflere yansımıştı. İkili, tatilde arkadaşları Sezer Çakır ile bir araya gelmişti.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTILAR

Birliktelikleri sosyal medyaya da yansıyan çift hakkında kısa süre sonra ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Yaklaşık dokuz aydır aşk yaşayan genç model ve 48 yaşındaki teknik adamın ayrıldığı öne sürülmüştü.

İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bırakması, ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti. Yollarını ayırdıkları söylenen çiftten 22 yaşındaki Lisaveti Karibskaya, ülkesi Ukrayna'ya dönmüştü.

DENİZE GİRMEDİ

Tatil sezonunu açan 48 yaşındaki tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, önceki gün Aya Yorgi Koyu'nda bulunan Yuzu Beach'te görüntülendi. Yalçın, bütün gün arkadaşları ile birlikte kendisi için ayrılan locasında oturdu.

Meraklı bakışların odağında bütün gün şezlongda oturup sohbet eden Yalçın bir ara yere oturdu. Denize girmek yerine çimenlerin üzerine oturarak dinlenmeyi tercih etti.

Kaynak: Milliyet