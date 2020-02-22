Süper Lig’de 22. haftayı 1-0’lık Başakşehir mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar’da bu akşam lider Trabzonspor’la oynanacak maç öncesinde tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Sıralamada 44 puanla zirvede bulunan Bordo-Mavililer’in 8 puan ardında bulunan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park’tan zaferle çıkıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak istiyor. Hafta boyunca oyuncularını bu zorlu maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Sergen hocanın, dünkü idman öncesinde yaptığı konuşmada, “Zor bir maça çıkacağız. Ama yarışta kalabilmemiz için bu maçı almamız şart. Forma giyecek olan herkes elinden gelenin en iyisini yapacak” sözlerini sarf ettiği ve yıldızlardan sadece galibiyet için sahaya çıkmalarını istediği öğrenildi.

2 galibiyeti var

Teknik direktörlük kariyerinde 4 büyükler karşısında 25 maça çıkan Sergen Yalçın; 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı. Trabzonspor’a hoca olarak 6 kez rakip olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.