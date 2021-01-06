Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Fantastik bir skor oldu. Beklediğimiz bir skor değildi. Oyunun genelinde çok arzulu bir oyuncu grubuyla oynadık. Futbolun doğrularını yaptık. Oyundan tabii ki memnunum. Zorlu bir Ocak ayı bekliyor bizi. Kazanmak, 3 puan almak çok güzel.

Son Kayseri maçında oyun beğenilmemişti ama her maç iyi oynayamazsın. Öyle bir futbol yok zaten. Her maç 90 dakika çok iyi oynayamazsın. Benim için en önemlisi oyuncularımın sahada öok sağlam durması. Rotasyonda kim oynarsa oynasın gerçekten fark etmiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu benim için de çok sevindirici.

Gol de yiyebilirsiniz. Bunu kafaya takmamak lazım. Maç da kaybedersin. Abartmamak lazım. Önemli olan çıkıp mücadele etmek. Mücadele edilmiyorsa probblem var demektir. Oyuncularım bunu çok iyi anladı.









"Hasic odama geldi, konuştuk"

Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu! Gerçekten yetenekli bir oyuncu. 2-3 gün önce odama geldi, konuştuk. Kağıt üzerinde lafta yetenekli oyuncu yok. Kendisine de bunu anlattım. Demek ki benim ne demek istediğimi anlamış. O çocuktan olur. Bu oyunun nasıl oynandığını anlaması gerekiyor. 'Ben yetenekleiyim' demekle olmuyor.

"Mandzukic transferi olabilir"

Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. O yüzden ‘şu gitsin, bu gelsin’ demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Transfer başka bir konu. Geniş bir kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic’le ilgileniyoruz ama şartlar uygun olursa olabilir. Henüz elimizde net bir şey yok







