Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonunda gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Önce maçı analiz eden genç teknik adam, sezon sonunda bitecek kontratının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili soruya şok bir yanıt verdi. Yalçın, "Sayın başkan her röportajda 'Ne kadar devam etmek isterse o kadar devam eder' diyor ama her seferinde de bu cümlenin kullanılması beni rahatsız ediyor. Kontratlar öyle yapılmıyor. Her hoca istediği kadar devam etmiyor. Birçok problem yaşıyoruz ve biz bunun üstesinden şu ana kadar gelebildik. Türkiye'de uzun vadeli plan program yapılmadığını görüyoruz. Geniş vadeli planlar yapmak kolay değil. Camiamız ve taraftar istediği sürece burada olurum" karşılığını verdi.

'Birileri oynar'

Sakatlanıp çıkan Montero'nun durumu ve maçla ilgili de olarak da Beşiktaş'ın hocası şu ifadeleri kullandı: Çeyrek finale yakışır maç oldu. Tek taraflı bir oyun oynandı, çok daha erken bitirmeliydik. Şanssızlık var, üretiyoruz ama sonuçlandırmada problem yaşıyoruz. Bu kadar pozisyon bulduğunuz maçta bir gol atmak mantıklı değil. Penaltı şans işi, şans bize güldü. Montero değneklerle geziyor. Gençlerbirliği maçında o da olmayabilir. Birileri oynar, problem olmaz.