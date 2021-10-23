Sergen Yalçın, Teixeira’ya 'Galatasaray derbisi büyük fırsat'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazartesi günü oynanacak dev mücadele öncesinde takımına özgüven yüklemesi yapmaya devam ediyor. Başarılı hoca, takımla yaptığı toplantıların ardından bireysel olarak görüşmelere de başladı. Yalçın, derbinin kaderini belirleme potansiyeli bulunan Alex Teixeira’yla dünkü antrenman sonrasında bir araya geldi. Yalçın’ın, bu görüşmede Sambacı’ya, “Kariyerin ortada. Maç eksiğini giderme adına sana olabildiğince süre vermeye çalışıyorum. Büyük maçlar, büyük oyuncularla kazanılır. İşte sana önemli bir fırsat. Taraftarımız önünde oynayacağımız derbide senden gol ve asist katkısı bekliyorum” sözlerini kullandığı öğrenildi.









Takım idmanı yetmiyor!

Yıldız futbolcunun ise Yalçın’ın bu sözleri sonrasında elinden gelenin en iyisini yapacağını söylediği kaydedildi. Takım çalışmalarına ek olarak bireysel olarak da hazırlıklarını sürdüren Alex, Vodafone Park’ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde oynanacak karşılaşmaya performansıyla damgasını vurup beklentileri karşılamanın hayalini kuruyor.

Orhan Yıldırım