Sergen Yalçın saha kenarında çıldırdı

Beşiktaş çok kritik Malatya deplasmanından kayıpsız ayrılırken maçın son anlarında iki takım da gole çok yaklaştı. Uzatma dakikalarında Beşiktaş Nkoudou'yla etkili gelirken Fransız oyuncu ceza alanına girdi ancak teke tek mücadelede Wallace'ı geçemedi. Nkoudou yerde kalırken Siyah Beyazlılar penaltı bekledi. Halis Özkahya ise 'Devam' dedi.

Bu pozisyonun ardından penaltı bekleyen Sergen Yalçın ise saha kenarında adeta çılgına döndü. Yalçın, Halis Özkahya'ya sert şekilde uzun süre itiraz etti.





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