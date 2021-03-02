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Sergen Yalçın saha kenarında çıldırdı

Süper Lig'de 28. hafta maçıdna Beşiktaş çok zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken maçın son analrı ise iki takım adına da stresli geçti. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın uzatma dakikalarında saha kenarında adeta çıldırdı.

02 Mart 2021, Salı 21:07 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın saha kenarında çıldırdı

Beşiktaş çok kritik Malatya deplasmanından kayıpsız ayrılırken maçın son anlarında iki takım da gole çok yaklaştı. Uzatma dakikalarında Beşiktaş Nkoudou'yla etkili gelirken Fransız oyuncu ceza alanına girdi ancak teke tek mücadelede Wallace'ı geçemedi. Nkoudou yerde kalırken Siyah Beyazlılar penaltı bekledi. Halis Özkahya ise 'Devam' dedi.

Bu pozisyonun ardından penaltı bekleyen Sergen Yalçın ise saha kenarında adeta çılgına döndü. Yalçın, Halis Özkahya'ya sert şekilde uzun süre itiraz etti.


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