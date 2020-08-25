Sergen Yalçın: Sağlam duracağız

Sergen Yalçın, PAOK'la Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam oynayacakları kritik maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, mücadelenin yapılacağı Toumba Stadı'nda yaptığı toplantıda, karşılaşmayla ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Yalçın, "PAOK, Yunanistan'ın en iyi takımlarından biri. Çok zor bir maç olacak. İyi mücadele eden ve biraz da şansı olan kazanacak" ifadelerini kullandı.

'Devam etmek istiyoruz'

Ekip olarak oldukça motive olduklarını belirten Sergen hoca, "Heyecanlıyız. Oldukça fazla heyecanlıyız. Devam etmek istiyoruz. Gruplara kalma gibi hedeflerimiz var. Devam etmek istiyoruz. Konsantre olmaya çalışıyoruz. Önemli ve çok değerli bir maç. Tur atlayabilirsek önümüze çok daha mutlu bakabilir, farklı planlar yapabiliriz. Bu tur çok önemli. Mutlaka geçilmesi gerekiyor. Umarım dostça, mücadeleci bir maç olur ve hak eden turu geçer" yorumunu yaptı.

'Kontrollü oynayacağız'

Bu akşam ortaya koyacakları oyun planıyla ilgili de açıklama yapan Sergen Yalçın, "Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Riske edilecek bir oyun olmayacak. Daha sağlam duran olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.