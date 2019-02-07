Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz

Devre arasında istedikleri transferleri hemen hemen yaptıklarını kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

"Bir sıkıntımız var. Aldığımız oyuncular çok hazır durumda değil. Onları hazırlamak biraz zaman alacak. Örneğin Sural'ı aldık. Sural bir aydır antrenman yapmamış. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydır futbol oynamamış. Dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz. Steven Caulker'i aldık o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. Yavaş yavaş Alanyaspor'a uyum sağlamaya başladı. Oyunun içerisine girmeye çalıştı. Ve son olarak Obi'yi aldık. Bir aydan beri sakat. Onun da tekrar oyuna dönmesi 2-3 haftayı bulacak. Aldığımız oyuncular iyi oyuncular, yetenekli oyuncular ama biraz diğer oyunculardan geri oyuncular. Bu sürede onlar, o aradaki zamanı kapatmaya çalışıyorlar, fizik güç olarak. Biz de adapte olduktan sonra onlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz.''

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