Sergen Yalçın maç sonrası patladı!

Yalçın, "İşte diyorlar ya Welinton şöyle kötü, Welinton bu takımda oynamaz diye. Welinton sakatlanınca gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım o yüzden! ifadelerini kullandı. Savunma oyuncularının bireysel hatalar yaptığını belirten Kartal'ın hocası, "Özellikle Montero ve Vida, Ersin'le birlikte bireysel hata yaptılar. Kırmızı kart pozisyonunda Montero adamı kaçırıyor, Ersin çıkması gerekirken çıkmıyor ve kalede kalıyor" dedi.

'Stoper alternatifi yok'

Kaleci Ersin'in geçen sezonu mumla arattığını sözlerine ekleyen Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı. "Ondan çok daya iyi oyunlar oynamasını bekliyoruz. Bugünkü kırmızı kart pozisyonunda çok daha erken çıkabilirdi. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Elimizde üç stoper var, Erdoğan 4. olarak yedekte. Welinton olmayınca Montero'yu koyduk. Stoper alternatifimiz yok. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün.

10 kişiyken 1-1 yapıyoruz, saçma sapan şekilde 2-1 oluyor, önüne geçemiyoruz. Bu seviyede yenmeyecek gol yedik. Böyle hatalar yaparsan kaybedersin tabii maçları."