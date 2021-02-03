Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybı yaşamak istemediklerini belirten Yalçın, "Savunma kısmını iyi yapan ve kontrayı iyi yapan bir Antalyaspor var karşımızda. Rakiplerimizin kazandığı bir hafta içinde kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

'Bakalım, nasıl oynayacak göreceğiz'

11'de sahaya çıkan Ljajic ile ilgili konuşan deneyimli hoca, "Ljajic'in durumu iyi. Zaten son maçlarda da kullandık. Bugün de baştan başlatalım dedik. Bakalım, nasıl oynayacak göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

'Cenk Tosun hafta sonuna kadar karantinada'

Yeni transfer Cenk Tosun'un hala karantinada olduğunu belirten deneyimli hoca "Cenk Tosun hafta sonuna kadar karantinada. Herhalde evinde yapıyordur antrenmanlarını. Gelsin konuşalım, henüz konuşamadık. Antrenman durumunu bilmiyoruz. Devamlı çalışıyorsa, bizle de başlar. Durumuna ve nasıl kullanacağımıza bakacağız." dedi.







