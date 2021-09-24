Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Ajax maçında yoklar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, sakat futbolcuların Ajaxa maçına ve hafta sonu oynanacak maça yetişmeyeceğini açıkladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Bu sakatlıklar alışık olmadığımız bir durum. Çok fazla sayıda sakat var. Sezonun başında bu kadar sakatlık normal değil ama bu tür şeyler her zaman başımıza gelebilir. Olmayanları değil, olanları konuşalım. Salı günü de baya oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz ama milli aradan sonra tam kadro olarak tekrar toplanacağız. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahaya çıkıp en iyisini yapmak zorundalar. Bugün daha kontrollü oynayan ve oyunun kontrolünü de elinde tutmaya çalışan bir Beşiktaş umut ediyoruz. Oyuncularla konuştuk, planı yaptık