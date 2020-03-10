Sergen Yalçın geldi, Beşiktaş zirveye çıktı
Beşiktaş eski efsane oyuncusu Sergen Yalçın ile 29.01.2020 tarihinde teknik direktör olarak resmi sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde etkili futbol oynarken geride kalan 6 haftada şut ve topla oynama istatistiklerinde birinci sıraya çıktı
Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile 29.01.2020 tarihinde resmi sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın döneminde etkili futbol oynarken geride kalan 6 haftada şut ve topla oynama istatistiklerinde ligde birinci sıraya çıktı. Beşiktaş, isabetli şut ve korner ortalamalarında da yine ilk sıralarda yer alan takımlar arasında yer aldı.
Son 6 hafta şut ortalaması
Son 6 hafta Topla Oynama yüzdesi ortalaması
Son 6 hafta puan durumu
Beşiktaş son 6 haftada 13 puan toplayıp 11 gol attı ve bu alanda 4.sırada yer aldı. Beşiktaş bu dönemde geçemediği takımlar Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray olurken siyah-beyazlı takım ilk dönemine göre istatistiklerini arttırdı.