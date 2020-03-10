Sergen Yalçın geldi, Beşiktaş zirveye çıktı

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile 29.01.2020 tarihinde resmi sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın döneminde etkili futbol oynarken geride kalan 6 haftada şut ve topla oynama istatistiklerinde ligde birinci sıraya çıktı. Beşiktaş, isabetli şut ve korner ortalamalarında da yine ilk sıralarda yer alan takımlar arasında yer aldı.

Son 6 hafta şut ortalaması

Son 6 hafta Topla Oynama yüzdesi ortalaması

Son 6 hafta puan durumu

Beşiktaş son 6 haftada 13 puan toplayıp 11 gol attı ve bu alanda 4.sırada yer aldı. Beşiktaş bu dönemde geçemediği takımlar Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray olurken siyah-beyazlı takım ilk dönemine göre istatistiklerini arttırdı.



