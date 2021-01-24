Sergen Yalçın açıkladı: Forvet transferi yapmak istiyoruz

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı ve ilk devreyi 39 puanla lider tamamladı. Siyah Beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

'Camiamız adına çok mutluyuz'

İlk devreyi lider bitirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayan deneyimli hoca, "Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek bizim için çok değerli, camiamız adına çok mutluyuz ama çok zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. 20 lig+kupa maçı, sıkışık fikstür kolay olmayacak. Bu süreçte tüm oyuncularımızı hazır ve fit tutmak zorundayız. Lütfen biraz oyunculara saygı gösterelim. Takımımız camiamız için çaba gösteriyorlar ve savaşıyorlar, bizim yapmamız gereken oyunculara saygı göstermek." dedi ve ekledi:

'Hazır halde girmedik biz lige'

"İlk yarı değerlendirmesi yaparsak sezona kötü başladık. Avrupa elemeleri çıktı, oynamamamız gereken maçları sezon başı hazırlığı olmadan oynadık. Lige kötü de başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Hazır halde girmedik biz lige. Milli ara ve bay geçilen 3 haftada çok iyi antrenmanlar yaptık ve o günden bugüne ciddi bir değişim oldu. Oyuncularımız birlik beraberlik anlamında ciddi mesajlar verip güçlü oyunlar oynadılar."

'Ekonomik şartlar maalesef önümüzü kesiyor'

Forvet transferi yapmak isteklerini belirten Yalçın, "Mümkün olursa forvet transferi yapmak istiyoruz. Ben bazı değişimler istiyorum ama Türk futbolunun durumu ve ekonomik sıkıntılar bazı şeyleri engelliyor. Bu benim karar vereceğim konu değil, yönetimin karar vereceği konu. Ben isteklerimi söyledim. Yabancı sayısının fazlalığı ve ekonomik şartlar maalesef önümüzü kesiyor. Forvet dışında takviye yapacak gibi düşünmüyoruz. Arkada 3 stoperi döndürerek oynatıyoruz. Kenarda iki sol bekimiz var. İdareli şekilde kullanmaya çalışıyoruz oyuncularımızı." dedi.