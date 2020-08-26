Sergen hoca hemen değiştirdi!

Geçtiğimiz sezonun başında Ankaragücü'nden transfer edilen Tyler Boyd, PAOK karşısında ilk yarıda sahne aldı. Ancak 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbol ile vasatın bile üstüne çıkamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da ABD'li oyuncuya daha fazla tahammül edemedi. İkinci yarının hemen başında Tyler Boyd'un yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.