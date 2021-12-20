Türk güreşinin değerlendirildiği toplantıda UWW Başkanı Nenad Laloviç, Türk güreşinin başına Şeref Eroğlu gibi büyük başarılara imza atmış, dünya çapında birinin gelmesinden dolayı hem kendisinin hem de yönetiminin son derece memnun olduğunu belirterek, "Türkiye ile her zaman işbirliği içerisinde olacağız. Türk güreşinin daha iyi yerlere gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız" şeklinde konuştu.

Başkan Şeref Eroğlu da güzel temennilerinden dolayı UWW Başkanı Nenad Laloviç'e teşekkür etti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ise Olimpiyat komitesi olarak Türk güreşinin başarılı olması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

DHA