Sarı-Lacivertliler’de ligin ilk iki maçında oynadıktan sonra savunmaya yapılan Lemos ve Tisserand transferleri sonrası geri plana düştüğü konuşulan, 2.2 milyon Euro’luk maaşında indirim yapmadığı için ilk kadroya alınmayacağı konuşulan Serdar Aziz’deki kara bulutlar, dün tamamen dağıldı.

Yönetimin yüzde 30’luk indirim talebini kabul edip, Lemos’un cezası sonrası yeniden kadroya giren Serdar, ilk yarıda hem penaltıya sebep oldu hem de bu bölümün sonlarında 43’te ise Caner’in sağdan kullandığı kornerde kafayla golünü attı. Maçın sonunda tecrübeli stoper, “Hocama bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Penaltı pozisyonundaki karar yanlıştı. Hakem, maçın önüne geçti ve karşılaşmanın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı” diye konuştu.