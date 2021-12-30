Serdar Saatçı: İnşallah daha iyi olacağım

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Serdar Saatçı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Serdar'ın açıklamaları şöyle;

Ben Beşiktaş için elimden geleni yapıyorum. Çünkü sahaya çıkınca Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil etmem gerekiyor. Bunun bilincindeyim. Ancak burada kalmamalıyım. Üstüne koyarak devam etmeliyim. Kendimi konuşmayı pek sevmem ama sahaya çıktığımda Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil etmem gerektiğini biliyorum. Üstüne koymam gerekiyor. Burada kalmamam, devam etmem, gelişmem gerekiyor. Daha yaşım genç, inşallah daha iyi olacağım.







