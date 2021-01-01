Almanya Bundesliga 2’de Darmstadt 98 forması giyen ve adı sık sık hem Türkiye hem de Avrupa takımlarıyla anılan gurbetçi forvet Serdar Dursun, Fanatik’ten Yakup Çınar’a çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Almanya futbolu arasındaki farklar neler, Fenerbahçe ve Erol Bulut onunla ne konuştu, kötü alışkanlıkları olan futbolcular kimler... Hepsi ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz: 'SERDAR DURSUN’DAN TRANSFER İTİRAFI: EROL BULUT FENERBAHÇE’YE BENİ İSTEDİ!'

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