Serdar Dursun, ilk milli maçında ilk golünü attı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya’yı 90 9. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydiği maçta ilk golünü attı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü’nün yerine Serdar Dursun’u oyuna sürdü. Serdar, mücadelenin 75. dakikasında Ay-Yıldızlı ekibe 1-1’lik beraberliği getiren golü atmayı başardı.







