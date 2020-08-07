Serdar Dursun: Gurur verici

Türkiye’de aradığı şansı bir türlü bulamadı, kıymeti bilinmeyince Almanya’da yeni bir sayfa açtı. Darmstadt 98’deki performansıyla devleri peşine taktı. Şenol Güneş artık onu Milli Takım’a çağırmanın planını yapıyor. Hannover 96 peşinden koşuyor. Türkiye’den de birçok takım istiyor. Adı özellikle Trabzonspor ile geçiyor... Tabi ki Serdar Dursun’dan bahsediyoruz. Şimdi bırakalım biraz da o kendinden bahsetsin...

‘Süper Lig’den daha zor’

“Mükemmel bir sezon geçirdim. İnsanlar Almanya 2’yi hafife alıyor sanırım ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye’den çok daha zor, Süper Lig’den daha kaliteli futbol oynanıyor. Böyle güçlü bir ligde bu performansı sergilemek hiç kolay değildi. Çok çalıştım, çünkü büyük hedeflerim var.”

'Çok şey öğrendim’

“Karagümrük’ten ayrılıp Almanya’ya gittikten sonra çok şey öğrendim. Yabancı dillerimi geliştirdim. Saha içinde çok önemli şeyler öğrendim. Taktiksel anlamda kendime çok şey kattım. Bu tecrübeler skora yansıyor ve devam etmesini istiyorum. En olgun dönemimde çok daha iyi şeyler yapacağım.”

‘Hedefim Milli Takım’

“Azerbaycan Milli Takımı’ndan teklif aldım, çok istediler onlar için oynamamı. Ama benim tek bir hedefim var. Ay-Yıldızlı formayı giymek. Bunun aşkıyla yaşıyorum. 26 gole katkı yaptım. Şenol hocamın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Şimdi ya da sonra, bir gün bu hedefi gerçekleştirmek en büyük isteğim.”

‘Çin’e gitmek istemedim’

“Kulübümle bir yıl daha sözleşmem var. Bu yüzden transferle ilgili çok konuşamıyorum. Ancak gösterdiğim performansla birçok takımdan teklif aldım. Çin’den bir kulüp yıllık 5 milyon Euro önerdi. Benim için kariyer daha ön planda. Çünkü önümde Avrupa ve Türkiye seçenekleri var. Büyük hedeflere ulaşmak için gitmek istemedim. Trabzonspor’un da beni istediği konuşuluyor. Aldığım bir teklif yok ama böyle bir camiayla anılmak bile gurur. Oynadıkları futbola uygun olduğumu düşünüyorum. Çok iyi işler yapabilirim. Almanya’dan da aldığım teklifler var. Neler olacağını göreceğiz.”