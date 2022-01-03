Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Başkan Serdar Çevirgen, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) son 32 turunun ikinci maçında yarın Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacakları Lointek Gernika maçına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Kupayı Mersin'e getirmek istediklerinin altını çizen Çevirgen, "Gernika'yı eleyip EuroCup'ta yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımız ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Kimsenin endişesi olmasın" ifadesini kullandı. Çevirgen, Mersinlileri yarın akşam 18.00'de salonu doldurmaya ve Çukurova Basketbol'u desteklemeye davet etti.

Mersin temsilcisinin 24 farklı galibiyeti maçı uzatmaya götürecek, 25 sayı ve üzeri farklı galibiyetlerde ise turuncu-lacivertliler üst tura yükselecek. (İHA)