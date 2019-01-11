Serdar Aziz’e Arap markaj

Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz’e, Arap kulüpleri talip oldu. Galatasaray transferden 5 milyon Euro gelir beklerken,Serdar Aziz'e gelen tekliflerin yüksek olduğu öğrenildi.

11 Ocak 2019, Cuma 06:12
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Serdar Aziz’e Arap markaj

Galatasaray’da teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan ve alacaklarının ödenmediği iddiasıyla TFF’ye başvurduğu öne sürülen Serdar Aziz’e, Arap kulüpleri talip oldu.

Bir süredir Fenerbahçe ile görüşme halinde olan tecrübeli savunmacıya, birkaç Arap kulübünün oldukça yüksek teklifler sunduğu belirlendi. Serdar Aziz, alacaklarına karşılık bonservisini alıp bedava gitmek istiyor.

Galatasaray’ın ise bu transferden 5 milyon Euro civarında bir beklentisi var.

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