Serdar Aziz’den TFF hamlesi

Teknik patron Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve bir süredir Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapan Serdar Aziz, alacakları için TFF’ye gitme kararı aldı.

Milli savunmacının 1.7 milyon Euro civarındaki gecikmeli ödeme için hamle yaptığı, bu şekilde bonservisini almak istediği öğrenildi.

Serdar Aziz transferinden bonservis bedeli bekleyen Galatasaray Yönetimi, bu talep karşısında oyuncuyu bedavaya bırakmak zorunda kalabilir.

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