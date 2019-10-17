Siyah-Beyazlılar’da pazar günü yapılacak seçimde adaylar arasında yer alan Serdal Adalı, dün BeIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu. Adalı, kendisi hakkında, “Mevcut düzenin devamı” yorumu yapan bir diğer başkan adayı Ahmet Nur Çebi’ye cevap verdi.

Adalı, “Ahmet Nur Çebi, camiayı ayrıştırmaya çalışıyor. Son 7 seneyi incelerim sözü Fikret Orman’a ait, ben de destek verdim. Çebi, 10 sene demiş ama ben sadece 1.5 senesinde vardım, 6 ayında da zaten başka yerdeydim. Çebi, zaten bu dönemlerini incelemesini daha önce yaptırdı” ifadelerini kullandı.

‘İmzası olmadan ödeme yok’

Sözlerinin devamında eleştirinin dozajını artıran Adalı, “6.5 yıl ikinci başkanlık yap, 6.5 yıl icra kurulu başkanlığı yap, çık konuş! Çebi’nin imzası olmadan tek bir ödeme olmayacak bu kulüpte, daha sonra da çıkacaksınız mağduru oynayacaksınız! Sanıyorum Ahmet Nur Çebi’nin psikolojisi bozuk” sözlerini sarf etti.