10 sıklette mücadele edecek olan milliler, son dünya şampiyonasında 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı. Millilerin bu seneki hedefi ise tüm sıkletlerde madalya almak. Ayrıca Dünya Şampiyonası'nda 6 sıklette olimpiyat kotası olması nedeniyle milliler tam kadro olimpiyata gitmek istiyor.

Şampiyona öncesi de milli güreşçiler Taha Akgül, Recep Topal, Süleyman Karadeniz, Soner Demirtaş, Selahattin Kılıçsallayan, İbrahim Çiftçi, Süleyman Atlı, Muhammed Nuri Kotanoğlu ve Fatih Erdin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundular.

TAHA AKGÜL: ÇALIŞMALARIMIN MEYVESİNİ OLİMPİYATTA ALACAĞIM

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, DHA'ya verdiği röportojda Dünya Şampiyonası'na hazır olduklarını belirterek, "Dünya şampiyonası benim için 2018 yılında kötü geçmişti. İranlı sporcuya kaybetmiştim. Bu da benim 9 senedir tek madalyasız döndüğüm sene oldu. Tabi spor hayatında bunlar var ve benim de başıma bunlar gelecek. Sporu bırakana kadar 'her sene başarılı olacağım' diye bir şey yok. Belki bu senede başarısız geçecek. Bu da bir ihtimaldir. Yani ben iyi çalıştım belki de kariyerimin en iyi hazırlık dönemlerinden birini geçirdim ama belki 2019 Dünya Şampiyonası'ndan da madalyasız dönebilirim. İyi rakiplerim olabilir. Ben hep temkinli olan, hep ona göre çalışan, kimseyi küçümsemeden her maça ve her rakibime de aynı ciddiyette çalışan bir sporcuyum. Burada da aynı şekilde olacak. Tüm rakiplerime aynı ciddiyette hazırlanıp elimden geleni yapacağım. Ama tabii ki bizim irademiz dışında bir de Allah'ın iradesi, takdiri var. Hep de buna şükretmek lazım. Ben hep diyorum, şimdi 10 sıklette 9 genç arkadaşımız var. Ben 1990 doğumlu olarak şu an takımın en yaşlısı oldum. Şu an Dünya Şampiyonası'nda güreşen ekibin en tecrübeli ismiyim. Allah onlara da güzel başarılar nasip etsin, bize etti. Ama dediğim gibi ben yaşımda henüz tam güreş için güzel yaşlar ve başarıların devamı için gecemi gündüzüme katıp belki de en fazla çalışanlardan biriyim. Yani özellikle Ankara'daki kamplar dahil hiç eve gitmeden 15-20 gün boyunca bu Elmadağ'dan çıkmadan kamp süreçlerimi o şekilde tamamladım. Eve dahi gitmeyerek fedakarlık yaptım. Bunun da meyvesini alacağımı düşünüyorum. Belki 2019 Dünya Şampiyonası olmaz, olimpiyatta kesinlikle alacağımı düşünüyorum. İyi rakiplerle hazırlandım ve partnerlerim de çok iyiydi. Onlarla iyi müsabakalar, iyi antrenmanlar yaptım. Bunun farkını da Yaşar Doğu Turnuvası'nda ve Avrupa'da hissettim. Burada daha fazla hissedeceğimi düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir süreç oldu, 1 seneye yakın olacak. Daha da faydasını göreceğimizi düşünüyorum. Zor rakiplerimden birisi şu an dünya seri başı olan Gürcü sporcu. Onunla farklı gruplara düşeceğiz, ben de seri başı olduğum için. Eğer denk gelebilirsek finalde karşılaşacağız, nasip olursa tabii. Şimdi de aynı şekilde rakiplerime karşı psikolojik anlamda üstünlüğümü kullanıp, inşallah Dünya Şampiyonası'ndan da altın madalya ile dönmek istiyorum" dedi.

FATİH ERDİN: HEDEFİMİZ 2020 TOKYO'YA TAM KADRO KATILMAK

Son Dünya Şampiyonası'nda 86 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Fatih Erdin de, "Avrupa Şampiyonası'nda 10 sıklette 7 madalya alarak başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var yine 10 sıklette ilk hedefimiz yine madalya almak. Ancak en önemlisi kendi sıkletimde yani olimpiyat sıkletinde madalya alıp 2020 Tokyo Olimpiyatları'na tam kadro katılmak. Hedefimiz bu ve takım olarak hazırız. Kaptanımız zaten şampiyon ağabeyimiz, bize de destek oluyorlar. Bizi tecrübelerinden faydalandırıyorlar. İnşallah biz de onların arkasından kendimizi gösterip madalyamızı alıp takım halinde hepimiz Tokyo'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

SÜLEYMAN ATLI: OLİMPİYATLARA FAVORİ OLARAK GİTMEK İSTİYORUM

Son Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazanan Süleyman Atlı ise, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Yükseklik, hazırlık, kondisyon kampları ve şimdi form kampımız var, son kampımız. Diğer dünya şampiyonalarına göre bu Dünya Şampiyonası çok farklı olacak. İlk 6'ya giren olimpiyat kotasını direkt alacak. Bu şampiyona zor olacak. Bunun bilincinde olarak hazırlandık. Hedef her zaman şampiyonluk. Ben geçen yıl dünyada 3'üncü oldum. Gönül isterdi ki şampiyon olmak ama bazen bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. İnşallah bu seneki hedefim yine şampiyonluk. Dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olup, olimpiyatlara favori bir şekilde gitmek istiyorum. İnşallah öyle de olur" dedi.

İBRAHİM ÇİFTÇİ: İLK HEDEFİM OLİMPİYAT KOTASI ALABİLMEK

97 kiloda büyükler kategorisinde ilk kez mücadele edecek olan milli güreşçi İbrahim Çiftçi de, "Burada ilk 6'ya giren sporcular olimpiyatlarda güreşme hakkını elde edecek. Benim de ilk hedefim bu Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotasını alabilmek ve Olimpiyatlarda, Tokyo'da 2020'de güreşebilmek. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Burada son kampımız olduğu için daha çok kondisyon ve istasyona dayalı antrenmanlar yapıyoruz. Sonrasında güreş antrenmanlarımız başlayacak. Kampımız gayet güzel bir şekilde gidiyor. Kazakistan'da hedefimiz öncelik olarak şampiyonluk. Sonrasında ise tabii ki ilk 6'ya girip olimpiyat sıkleti olduğu için olimpiyat kotasını alabilmek" şeklinde konuştu.

SELAHATTİN KILIÇSALLAYAN: OLİMPİYATLARA 1 YIL ÖNCESİNDEN KOTA ALMAK AVANTAJ

Dünya Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını ifade eden 65 kiloda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan ise, "Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci olmuştum. İnşallah hedefim bu Dünya Şampiyonası'nda da final yapıp bu kez şampiyon olmak. Olimpiyat sıkleti benim kilom. Seri başında 3'üncü sıradayım. Şu an seri başı olarak katılacağım. İnşallah bunun da avantajını kullanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlara 1 yıl kala ilk 6 içerisine girmek ve gitmeye hak kazanmak bizim için büyük bir avantaj. Çünkü 1 yıl önceden olimpiyat hedefini koyarak çalışacaksın. İnşallah bunu başarmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

SONER DEMİRTAŞ: TECRÜBELİ BİR TAKIMIZ

74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş da, Dünya Şampiyonası'nın zor geçeceğini vurgulayarak, "Takım çok genç bir takım ve buna rağmen en eskisi Taha ile benim. 27-28 yaşındayız. Daha genç 22-23 yaşlarında olan kardeşlerimiz var. Genç bir takım olmasına rağmen tecrübeli bir takımız. Gençlerde U23'te, büyüklerde defalarca madalya almış sporcularımız var. Madalyasız sporcu 1 ya da 2 tane. O yüzden tecrübeliyiz. Geçmişte de bizim güzel bir ekibimiz vardı. Ama bu kadar genç ve gelecek vadeden ekibimiz yoktu. Bu da 2020 ve 2024 olimpiyatları için önemli bir fırsat. Çünkü bizden sonra bu bayrağı devralacak önemli isimlerin olduğunu gösteriyor. İnşallah kazasız belasız bu Dünya Şampiyonası'nı atlatırız. Zor bir Dünya Şampiyonası olacak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın vizesi alınacak. İlk 5 burada Tokyo Olimpiyatları'na gidecek. O yüzden kıran kırana maçlar olacak. Bazı sıkletlerin de olimpiyat sıkleti olması yoğunluğu daha da artıracak. Ben 74 kiloda zor bir sıklette yarışıyorum. Bir de olimpiyat sıkleti olması daha da zorluğunu artıracak. İnşallah orada en güzel şekilde olimpiyat vizesini alırız da olimpiyatlara kafamız rahat hazırlanırız. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 3'üncü olmuştum. Burada da çıtayı yükseltmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp ülkeme oradan bir madalyayla dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN KARADENİZ: İLK HEDEF ALTIN MADALYA

Dünya Şampiyonası'nda 92 kiloda yarışacak olan milli güreşçi Süleyman Karadeniz ise, "Hazırlıklar güzel gidiyor. Burada güreş antrenmanlarına ağırlık vereceğiz. Orada da ilk hedefimiz zaten altın. En kötü ilk üç. Biraz heyecan, stres olabilir. Bu da bizi biraz etkileyebilir. İlk hedefim altın madalya, en kötü ilk üçe girebilmek" diye konuştu.

RECEP TOPAL: HAZIR BİR ŞEKİLDE ŞAMPİYONAYA KATILACAĞIZ

61 kilo tatamiye çıkan milli güreşçi Recep Topal da, çalışmalara uzun zamandır devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi;

"6-7 aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir çalışma ortamımız var. Bu kamp son kampımız ve form idmanları ile geçecek. İnşallah hazır bir şekilde katılıp madalya alırız. Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir yenilgi aldım ama Dünya Şampiyonası'nda öyle olmayacağını umut ediyorum. Hedefim altın madalya. Başarmak için de elimden geleni yapacağım."

MUHAMMED NURİ KOTANOĞLU: SON YILLARIN EN İYİ TAKIMI GÜREŞ TAKIMI

79 kilo madalya mücadelesini veren milli güreşçi Muhammed Nuri Kotanoğlu da, hazırlıkların iyi gittiğini vurgulayarak, "Tabii ki de hedefimiz bütün sporcuların olduğu gibi benim de altın madalya almak. Kondisyon, koşu, güreş antrenmanları olsun çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Son yılların en iyi takımı şu an Türk güreş takımı. Geçen de Avrupa Şampiyonası'nda yine iyi bir derece aldık, 3 tane altın madalyamız oldu. Olimpiyatlardan da en iyi şekilde madalyayla döneceğimize inanıyorum" dedi.