Başkan Vekili Atilla Ataman ve Şenol Güneş, ziyaret sırasında spor başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, “Trabzon’umuzun çok önemli bir değeri olan Şenol Hocamızın ziyaretinden çok mutlu olduk. Ülkemizde ve dünya çapındaki başarılarıyla adından söz ettiren hocamızla her zaman gurur duyuyoruz. Başarıları ile Türk milletinin ve özellikle de biz Trabzonluların göğsünü kabartıyor. Milli Takımımız da hocamızla büyük bir çıkış yakaladı. Şenol Hocamıza ve A Milli Futbol Takımı’na başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

TRABZON (İHA)