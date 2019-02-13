Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önceki gün yaptığı açıklamayla A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Elbette Lucescu’nun vedası sonrası tüm gözler, Ay- Yıldızlılar’ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan ve Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şenol Güneş’e çevrildi. Güneş’in, her konuda anlaşmaya vardığı TFF ile yaptığı görüşmede, hem Milli Takım’ı hem de Beşiktaş’ı aynı anda çalıştırmak istemediğini bildirdi.

Tecrübeli hocanın, yönetimle yaptığı toplantıda, “Sözleşmem bittikten sonra göreve başlamak istiyorum. Bu sürece kadar Euro 2020 elemelerindeki ilk iki maçımıza Tayfur Havutçu çıksın” dediği öğrenildi.

Yardımcılığını yapıyordu

Eğer bu fikir kabul görürse, Lucescu’nun yardımcılığını yapan Havutçu, H Grubu’nda 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 3 gün sonra da sahamızda Moldova ile oynayacağımız karşılaşmalarda takımın başında olacak. Güneş ise Mayıs’ta Siyah-Beyazlılar’la yollarını ayırdıktan sonra, iki zorlu maçla milli görevine başlayacak. Bu dönemde ise Ay-Yıldızlılar, dün TFF’nin açıkladığı programa göre 8 Haziran’da Konya’da saat 21.45’te son dünya şampiyonu Fransa’yla, 11 Haziran’da ise deplasmanda yine aynı saatte İzlanda ile karşı karşıya gelecek.