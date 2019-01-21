Şenol Güneş'ten psikolojik reçete

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçı olan Akhisarspor'u kazasız belasız geçen Beşiktaş'ta teknik direktör $enol Güneş kalan maçlara final gibi bakılmaması gerektiğini söyledi.

21 Ocak 2019, Pazartesi 07:57
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Şenol Güneş'ten psikolojik reçete

Elbette her maçın çok önemli olduğunu futbolcularına aktaran Güneş'in, "Fakat 16'da 16 gibi bir yaklaşım üzerimizde baskı yaratır. Biz hafta hafta ilerlemek zorundayız" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Sadece bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak takıma uyarılarda bulunan siyah-beyazlı teknik adamın, "Maç maç ilerleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi her karşılaşmaya üç puan için çıkacağız. Bu zaten yeni bir durum değil. Önceden de böyle düşünüyorduk. Kalan haftalar sadece bizim değil diğer takımlar açısından da önemli... Şampiyonluk bir çok gelişmeyle bağlantılı" diye konuştuğu bildirildi.

(Milliyet)

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