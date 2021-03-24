A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynayacağımız ilk maç olan Hollanda mücadelesi öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Hollanda ve Norveç gibi eleme grubumuzdaki iki iddialı takımla 3 gün arayla oynayacağımızı hatırlatan Güneş şunları söyledi: "İyi başlamak istiyoruz. İlk maçımızı son maçımız gibi oynamak istiyoruz. İlk iki rakibimiz, gruptaki en güçlü rakiplerimiz. Zorlu bir yol olacaktır. Bu zorlu yoldaki engelleri aşacak gücümüz var. Geçmişten tecrübelerimiz, geleceğe ait beklentilerimiz var. Hayallerimizi ortak çalışmayla başaracağımızı düşünüyorum."

‘Bize bir görev verildi’

"Zorlu rakiplerle oynayacağız ama hiçbir zaman teslim olmayacağız. Bu işi de başarabileceğimizi ve ülkemizi iyi temsil edebileceğimizi düşünüyorum. Beklentileri karşılayıp, sahada en iyisini yapacağız. Avrupa Şampiyonası hayalimize kavuştuk. Yeniden Dünya Kupası atmosferini yaşamak istiyoruz. Türkiye bize bir görev verdi ve biz de burada sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sahada oyun güzelliğini ortaya koyan ve bunu rakibe kabul ettiren bir takım olmak istiyoruz."

‘Kalede karar vermedik’

"Beklenti olarak buna iyi bir sonuç da koymak istiyoruz. Türk futbolunu dünya çapına taşımak, yarışmalarda oluyor. Kalede kime görev vereceğimize yarın (bugün) karar vereceğiz. Bu zaman kadar takımımıza katkı veren Mert Günok, yetenekleri ile öne çıkan Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır, onların arkasında Gökhan var, kalecilerimizden memnunuz. Gelecekte Ümit Milli Takımımız’dan da gelecekler olacak. Önemli olan görev yapanın en iyisini vermesidir."



