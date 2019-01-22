Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Kartal'da, Teknik Direktör Şenol Güneş'ten, Ricardo Quaresma'ya vize çıkmadı.

Güneş'in, sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile yollarını ayırması gündeme gelen Portekizli yıldızın takımda kalmasını istediği belirlendi. Quaresma'yı bırakmayı düşünmeyen Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra Şenol Güneş'in de olumsuz görüş belirttiği vurgulandı. Antalya kampına götürülmemesi planlanırken Şenol Güneş'in isteğiyle Belek'e giden Quaresma, ailevi nedenlerle ülkesine gitmek isterken, deneyimli hocanın bu durumu kendisiyle yüz yüze konuşacağı bildirildi.

Burak Yılmaz transferinden sonra Ricardo Quaresma'nın takım için çok daha önemli bir isim haline geldiğini siyah-beyazlı yöneticilere söyleyen Güneş'in, "Burak ile hücum hattında çok iyi anlaşacaklar. Babel zaten gitti. Ara transferin bitmesine çok az bir zaman kalması nedeniyle böyle bir ayrılık teknik anlamda sıkıntı yaratabilir. Quaresma'nın kalması hedeflerimiz için önemli" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Alternatif arayışı

Buna rağmen Beşiktaş Yönetimi her ihtimali göz önünde bulundurarak, alternatif kanat oyuncusu arayışlarma devam ediyor. Böyle bir değişikliğin maddi analizlerini de yapan yöneticilerin önceliğinin Quaresma'nın takımda kalmasından yana olduğu aktarıldı.



