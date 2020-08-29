A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, merak edilenleri TRT SPOR'da cevapladı.

Şenol Güneş'in açıklamalarından başlıklar şöyle;

Kulüplerin borçları var? Neden? Türk oyuncular pahalı deniyor. Az olduğu için pahalı. 2 yumurta varsa değeri artar, 20 varsa azalır. Üretim yapmalıyız. Biz yokluktan varlık çıkarıyoruz.

Beşiktaş'ın Napoli maçıyla ilgili bana da bir eleştiri vardı, evet, ben de yabancı oynattım, doğru. 10 tane oyuncu çıkar mı diye bakıyorduk. Şimdi Eslem, Rıdvan, Erdoğan, Kerem, Kartal var, kaleci Ersin var. Altyapıdan çıkan oyuncular bunlar. Bunlar bugün mü çıktı?

Dünya Kupası'nı alsak bile, o birinciliğe hazır değiliz, eksiklerimiz var. Birincilik bizi yanıltmasın. Dünya Kupası'nda üçüncülük için de hazır değildik, sonra bırakın üçüncü olmayı, katılamadık.

Ferdi Kadıoğlu ile en son 2 gün önce konuştum. Biz davetimizi yaptık. Sağ olsun Emre Belözoğlu da yardımcı oldu. Başkan aradı. Ancak Ferdi'nin tereddütleri var. Nerede oynayacağım, nasıl yapacağım şeklinde.

Sinan Gümüş için de yazın konuştuk. Dışişleri Bakanımız da destek oldu ama o da yetişmiyor. Şu ara tam zamanıydı. Abdülkadir'in de sakatlığı var.

Futbolda üretimimiz az. Üretmeden tüketim olmaz. Ben az ürettiğimizi düşünüyorum. Kulüp yapıları üretim yapmaya müsait mi? Hayır değil. Kim yapıyor? Altınordu. Diğerleri de Altınordu'dan alıyor. O oyuncularda harcanıyor.

Yabancı futbolcuya karşı değilim. Kriter olması gerektiğini düşünüyorum üretim için. Şu an Türk futbolunda bir başarı varsa bu TFF Başkanı ve yöneticilerindir. Onlar imkan sağladıkça başarı gelecek.

Dışarıdan aldığımıza döviz veriyoruz, Türk parasını korumak anlamında da herkes konuşuyor. Ben aldığımız dövizin yararlı olduğunu düşünüyorum.

Burak Yılmaz 35 yaşında gitti, bu bir derstir. Bir ara doğradık, yok saymaya çalıştık. Oyuncu üretimi 10 yılda oluyor. Teknik, taktik, mental, yarışmada örnek olması... Her yanlışı koruyun demiyorum. Böyle bir oyuncu dışarı gitti, bu bir döviz getiriyor.