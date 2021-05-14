A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş Antalya kamp kadrosunu online olarak düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Tecrübeli teknik adam geniş kadroya Caner Erkin'i dahil etmedi ve konuyla ilgili yanıt verdi.

Şenol Güneş'in Caner Erkin yanıtı şu şekilde:

"Caner Erkin bizim için çok değerli bir oyuncu. Özellikle hücuma dönük oyunda yetenekleri itibari ile özel bir oyuncu. İstek, heyecan ve hırs olarak bize iyi bir karakter gösterdi. Ancak oyun anlamında baktığımızda verim olarak beklentilerimizin aşağısında kaldı. Maçlarına da baktığımda defansif yönde çok zayıf kaldığını ve başarı yüzdesinin düştüğünü gözlemledik."





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