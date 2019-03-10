Şenol Güneş'e Vodafone Park'ta şok tepki

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Siyah Beyazlı takımın taraftarları tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'e tepki gösterdiler. Taraftarların tepkisi maç sonu da devam etti.

10 Mart 2019, Pazar 19:19 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş'e Vodafone Park'ta şok tepki

Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarlar Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Stadyum anonsundan tecrübeli teknik adamın isminin anons edilmesi sonrasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Öte yandan siyah beyazlı taraftarlar yardımcı antrenör Guti lehine sloganlar attı.

Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş'in A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar bu karara tepki göstermişti.

Şenol Güneş, resmi olarak 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın teknik direktörü olacak. Güneş, mart ayında oynanacak 2 resmi karşılaşmada da Ay-Yıldızlıların başında olacak.

Maç sonu da tepki!

Mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş'ta Şenol Güneş maç sonu takımı ort sahada topladı ve taraftarları alkışlamasını istedi. Bu anlarda bile taraftarlar tecrübeli teknik adama protestolar devam etti.

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