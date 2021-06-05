Şenol Güneş: Saha içinde hoca Burak Yılmaz!

Güneş özetle, "Fransa maçını, olağanüstü bir güçte oynadık. Orada zirve yaptığımızı düşünüyoruz. Hayatta bir sürü sıkıntı çıkabilir ama onları basamak olarak kullanmak lazım. Her maç yeni bir başlangıç diyerek, Fransa maçına çıktık" dedi ve ekledi: Hayali büyük olanın, imtihanı da büyük olur. Burak, aklıyla oyunu yönlendiriyor. Saha içindeki teknik direktör, bence o.

'Türkiye için kazanıyorum'

Selamlama olayına gelirsek... Ülkemizde gözü olan biri varsa, hep birlikte ayağa kalkan bir ülkeyiz. Ülkede ölümler oluyor. Ölümlerin olduğu dönemde, takımda duygusal bir reaksiyon (Asker selamı) gösterdi. Terörün olmaması için insanlığın ayağa kalkması lazım. Biz askerimize ve insanımıza selam veriyoruz. Bize yapılan kötülükler karşısında dik durduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Türkiye, büyük bir ülke. Üzüntüyü de, sevinci de birlikte paylaşmak istiyoruz. Ben Türkiye'nin kazanmasını istiyorum, ben Türkiye için kazanıyorum.