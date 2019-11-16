A Milli Takımımız, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2020) katılmayı garantilerken, birçok ilke imza attı. H Grubu’nun 9. haftasında konuk ettiği İzlanda’yla 0-0 berabere kalarak EURO 2020 vizesi alan Milliler, grupta oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, topladığı 20 puanla elemelerin bitimine bir maç kala ilk kez hedefine erken ulaştı. Daha önce 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra 2020’de de Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye, 1996 ve 2000’den sonra böylece üst üste ilk kez bu turnuvada boy gösterme hakkını elde etti.

Hesap kitap yok...

Ay-Yıldızlılar’daki ikinci dönemini geçiren Güneş, Milliler’i hem Dünya Kupası’na (2002) hem de Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk teknik adam oldu. Son 12 yılın en fazla puanını topladığı elemeleri geçiren takımımız, Güneş yönetiminde zorlu karşılaşmalar oynasa da, finallere gitme adına daha önce yaptığımız hesap kitapları bir kenara bırakmamızı sağlayarak, bileti kapmayı başardı.

Rakamlarla Şenol hoca

■ Şenol Güneş’in gelişiyle 2019 yılı A Milli takım için muhteşem başladı. Oynanan 11 maçta tek yenilgi İzlanda deplasmanında yaşandı, Ay-Yıldızlılar 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

■ Güneş’in ikinci döneminde Milli Takımımız çıktığı 11 maçın 8’inde gol yemedi.

■ Fransa’yı, 8 Haziran 2019’da Konya’da tarihimizde ilk kez yendik, Paris’te de ilk beraberliğimizi aldık. Son Dünya Kupası şampiyonundan iki maçta tam 4 puan çıkarttık.

■ Grup elemelerinden ilk kez lider çıkma şansımız var.

■ Milli Takım kariyerine; 16 Ağustos 2000’de Bosna Hersek’le oynanan ve 2-0 kaybettiğimiz özel maçla başlamıştı. 18 Şubat 2004’te Danimarka ile oynanan hazırlık maçında ilk dönemine veda etmişti.

■ 48 yıl sonra Dünya Kupası’na götürdü. 2002 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 10 maçta sadece İsveç’e yenildi, 6 galibiyet ve 3 beraberlikle grup ikincisi olarak baraj maçına kaldı. Avusturya ile eşleşen A Milliler; deplasmanda 1-0 ve Türk Telekom Stadı’nda 5-0 kazanarak 1954’ten sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılmayı başardı ve en iyi derecemiz olan Dünya 3.’lüğünü ülkemize kazandırdı.

İç sahada gol yemeyen tek takım

Türkiye, elemelerde iç saha maçlarında gol yemeyen tek takım oldu. İç sahadaki 5 maçını da oynayan ve bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeyen Ay-Yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe imza attı. Türkiye’nin yanı sıra sahasında 4 maç oynayan Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. G Grubu’ndaki Polonya, 19 Kasım Salı günü Slovenya’ya karşı kalesini gole kapatırsa, gol yemeyen ikinci ekip olacak. Gruplardaki diğer 53 ekip ise kendi sahalarında en az bir gol yedi.



