Şenol Güneş hedeflerini açıkladı

Güneş, Uluslar Ligi'nde küme düşmemizle ilgili, "Aslında, özgüveni olan, mental açıdan güçlü, iyi ilişkiler içerisinde bir takıma sahibiz. Buna rağmen turnuva boyunca, kazanmaya yeterli olacak coşku ve isteğe sahip değildik. Her şeyden önce pandeminin gölgesinde bir turnuva oynadık. Önümüzde iki önemli hedef var; Mart 2021'deki 2022 Dünya Kupası elemeleri ve EURO 2020 finalleri" dedi. Tecrübeli hoca kulüplerimiz için de, "Neredeyse iflas aşamasındalar ama savurganlık talebi konusunda gerilemeleri yok. Bu konuyu önemsemeli ve futbol ekonomisindeki en önemli müşteri olan taraftarı korumak zorundayız" yorumunu yaptı.



