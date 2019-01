Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş transfer ve kamp gündemini değerlendirdi. Güneş, "Burak Yılmaz'a kefilim. Bazen çabuk parlıyor ama içinde kötülük yok. Beşiktaşlı ve bunu hep söylüyor. " dedi. Transfer dönemini de değerlendiren tecrübeli teknik adam "Enzo'nun durumu da belli değil. Gidebilir. Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i transfer ettik. Belki defansa oyuncu almamız gerekebilir. Savunmada çok oyuncu değiştirdik" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Burak'ın içinde hiçbir kötülük yoktur"

Burak Yılmaz ben Trabzonspor'dayken ilk geldiğinde futbolu çok seven bir insan olduğuydu. Ait olduğu yere de saygı duyarak işini yapan bir oyuncu. O dönem zaten cebinden parar vererek gelmişti. Üzerine koyarak da devam etti sonra. Gittiği her yerde başarılı oldu. Bu yeteneğiyle dünya çapında olacak bir oyuncu. Bunun aksini söyleyen de yok zaten. Kısmen hatalarından dolayı eleştirilebilir. Buna saygı duyarım. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama haksızca eleştiriliyor bazen. Ülkesi ve takımı için her şeyini veren bir karakter. Bu şekilde yıpratılmamalı ve o da yıpranmaması. Anlık parlayan bir çocuktur ama içinde hiçbir kötülük yoktur.

"Burak Beşiktaşlı olduğunu hep söylüyor"

Ben de şartlar oluşunca Bursa'ya gittim. Buraya geldim. Herkes her yere gidebilir. Oynamak istiyor ve oynamaya hazır. Ben onu zaten isterim. Herkesi isteyebilirsiniz. Messi'yi de isterim. Burak zaten Beşiktaşlı olduğunu söylüyor. Trabzon'da da söylerdi. Ben de Trabzonluyum. Orada doğdum, büyüdüm. Saklamıyorum ki.

"O pozisyon penaltı mı değil mi tartışılır!"

Aradığımız oyuncular içinde her şarta uyan oydu. Biz neyi tartışıyoruz anlamıyorum. Beşiktaş'ın bir döneminde bir maçta yere düşmüş. Penaltı mı değil mi zaten tartışılır...

"Burak'a kefilim"

Gol atınca taraftara da gidecektir. Taraftarı anlayan bir oyuncu çünkü. Bunların tartışılmasını doğru bulmuyorum. Ben kolay kolay kimseye kefil olmam ama Burak'a da kefilim. Bu transfer daha önce de olsaydı ben yine 'Hayır' demezdim. Zaten çok uzun zamandır konuşmamıştım onunla... Türkiye'de bana iki forvet sorsanız Cenk ve Burak derim.

"Teklif gelirse konuşuruz"

Bugün de söylüyorum bunu. Ben burada mutsuz değilim. Oynanan oyundan ve sonuçlardan mutsuzum tabii ki. Kalsam da kalmasam da bu kulübün başarılı olmasını isterim. Buna layık bu kulüp. Evet, daha fazla puan alabilirdik. Çok basit kayıplarımız oldu. Bunun sebeplerini şimdi konuşmanın mantığı yok. Burada 4. sezonum ve en uzun süremi yaşıyorum. Bunun artıları da vardır. Yıpranmışlığı da vardır. Türk futbolunun durumu da ortada zaten. Transfer hamleleri sürekli yapılıyor ve değişimler oluyor. Bana da bir teklifle gelirlerse tabii ki konuşuruz. Şu anda mutluyum. Daha çok mutlu olmam için bir talep gelirse konuşuruz ama şu anda bunu konuşmamız zor çünkü takımın pozisyonunu düzeltmemiz lazım. Buradaki oyunculara hep 'Buradaysanız yüzde 100'ünüzü vereceksiniz' diyorum. Ben de vermek zorundayım.

"Tolgay transfer konuşmaları da yapıyordu"

Tolgay'a oynamak istiyor. Oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Çevresini de mutsuz ediyor. Negatif enerji veriyor. Daha önce de ona 'Git!' dedim. Ama sonra çalıştı ve oynamayı hak etti. Sonra yine bir süre oynatmadığımda yine üzüldü. Transfer konuşmaları da yapıyordu. Vagner Love da oynamadı ama bunu sorun yapmadı. O da tutmadı bizde... Fenerbahçe'yle görüştüğü söyleniyor. Ozan yazıldı bir ara ama gitti o da. Şener'i de zannediyorum vermeyecekler. Tolgay oynamak istiyor, kulüp de paraya çevirip başka oyuncu almak istiyor.

"Transfer gerekebilir"

Şu an Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i transfer ettik. Belki defansa oyuncu almamız gerekebilir. Savunmada çok oyuncu değiştirdik ama şartlar bunu gerektirdi. Marcelo'yu Trabzon'dayken takip ediyordum ve o dönem fiyatı 5 milyon euro civarıydı. Sonra PSV'ye ve Hannover'e gitti. Hannover'den neredeyse bedavaya aldık. Ucuza alınca bize iyi geliyor. Umarım Mirin'den de böyle bir katkı alırız.

Enzo'nun durumu da belli değil. Gidebilir.

"Larin gelişiyor"

Oğzuhan önemli bir oyuncu. Ljajic de o bölgede. Bir tanesini tercih etmek durumunda kaldık. İkisini oynatmak istiyordum ama tam sağlayamadık bunu. Burada tabii durumlar santrfora da bağlı. Vagner LOve mesela çok önemli oyuncu. Larin de öyle. Topu alıyor veriyor. Başladı gelişme göstermeye ama ikinci ayrı göreceğiz. O zaman zenginleşiriz. Sorun olmaz.

"Orkan büyük hayal kırıklığı"

Orkan çok yetenekli bir oyuncu ama söylemiştim ona sıra gelmeyecek diye. Üzüldüm ona, hayal kırıklığıdır benim için. Gittiği yerde gelişmeyi düşünmesi lazım bir futbolcunun. Şimdi onunla ilgili şikayetler geldi. Oynayacağı bir yere gitmesini istiyoruz.

"Fatih ve Larin'i isteyen takımlar var"

Fatih hem sağ bek, hem sol bek, hem stoperde oynuyor. Eğer oynayacaksa kiralık veririm ama oynamayacaksa kalsın. Hem Fatih'i hem de Larin'i isteyen takımlar var.

Avrupa'dan elendik. Malmö'yü orada yenebilirdik ama kendi sahamızda bile yenemedik. Madem ki iyi takımız, o zaman kötü oynarken de yenmemiz lazım.

"Douglas'ı alabilsek iyi olurdu ama önce elden çıkarmamız lazım"

Douglas konuşuluyordu. Sağ bek ve sağ stoper oynayabilen bir futbolcu vardı. Onu alabilirsek iyi olurdu. Şener bu yüzden avantajlıydı. Önce de elden çıkarmalıyız. Sayımız fazla.